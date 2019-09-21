«Лейпциг» на выезде обыграл «Вердер» Соперник «Зенита» рвет и мечет.

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В матче пятого тура чемпионата Германии «Вердер» на своем поле уступил «Лейпцигу» – 0:3.

У победителей отличились Вилли Орбан (13-я минута), Марсель Забитцер (35) и Марсело Сараччи (83). При этом с 64-й минуты гости играли в меньшинстве.

«Лейпциг» продолжает лидировать в бундеслиге.

Напомним, что «Лейпциг» – соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.