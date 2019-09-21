«Атлетико» потерял очки в матче с «Сельтой» Соперник «Локомотива» оступился.

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В матче четвертого тура чемпионата Испании «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Сельтой» – 0:0.

«Атлетико» догнал лидера примеры – «Севилью», но имеет на одну игру больше.

Напомним, что мадридцы – соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.