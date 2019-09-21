Дриусси увезли в больницу после матча с «Рубином» Лазарет петербуржцев пополнился.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Рубином» (5:0) в матче десятого тура чемпионата России по футболу объяснил замену Себастьяна Дриусси на Алексея Сутормина.

– Дриусси в клинике, у него сотрясение. Ерохин заболел и не смог принять участие в матче. Малком не тренируется в общей группе, – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».