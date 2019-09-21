Олег Шатов: На месте тренера я бы заменил себя Шатов не потерял чувство юмора.

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов оценил свою игру в матче десятого тура российской премьер-лиги против «Рубина» (5:0). В той встрече хавбек забил мяч и сделал голевую передачу.

– Во втором тайме был отрезок, когда я дважды подряд потерял мяч – на месте тренера я бы заменил себя! Но я остался на поле, понял, что нужно собраться. Что касается моего гола, я действительно очень хотел забить. Когда счет стал еще 3:0, сказал Дзюбе, что очень хочу отличиться. Мак пробил, мяч попал в перекладину, отлетел... Самое главное – гол засчитали, а то VAR сегодня не раз сработал против нас, – приводит слова Шатова официальный сайт «Зенита»