Сергей Семак: Кокорина никто не защищает и не оправдывает, но свою вину он искупил - Советский спорт
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21 сентября 2019 22:10ФутболКоноплев Александр

Сергей Семак: Кокорина никто не защищает и не оправдывает, но свою вину он искупил

Форварда ждут в общей группе.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему нападающий Александр Кокорин не тренируется в общей группе. Последние 11 месяцев футболист провел в местах лишения свободы по делу о хулиганстве и причинении вреда здоровью.

– Мы тестируем Кокорина: нужно понять, в каком состоянии находится его колено и мышцы. Как только мы поймем, что он в форме, Саша вернется в общую группу. Кокорин более чем искупил свою вину. Его поступок никто не защищает и не оправдывает, но свою вину он искупил, – приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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