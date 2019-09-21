Артем Дзюба: Могли бы все пять голов «Зенита» отменить, а мои два засчитать Артем Дзюба - о матче против «Рубина» (5:0)

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пошутил над работой арбитров в матче десятого тура российской премьер-лиги против «Рубина» (5:0). В этой встрече судьи отменили три мяча «Зенита», в том числе два гола Дзюбы.

– В концовке матча умолял Сергея Карасева засчитать гол. Потому что было шоу. Публика требовала гол. Потрясающая комбинация. Ну чуть-чуть там пузо у Мака торчало, но это футбол. Я вообще расстроен.

Уважаемые болельщики, давайте создадим петицию, чтобы гол засчитали. Ну нельзя такие не засчитывать! В касание принял, отдал, принял – гол! Это против футбола. Я всегда любил VAR, теперь ненавижу VAR. Могли бы все пять голов не засчитать, а мои два засчитать. Да и Кузяев лишил ассистентского хет-трика. Травят, – сказал Дзюба в интервью официальному сайту «Зенита».