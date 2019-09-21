Сергей Семак: Все три мяча были не засчитаны по делу - Советский спорт
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21 сентября 2019 22:38ФутболКоноплев Александр

Сергей Семак: Все три мяча были не засчитаны по делу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак согласился с решениями судей в матче десятого тура российской премьер-лиги против «Рубина» (5:0).

В этой встрече арбитры не засчитали три гола петербуржцев.

– Казанцы хорошо двигались, играли в ту игру, которую показывают в каждом туре. Матч получился довольно энергозатратным. Старались играть высоко, чтобы не давать «Рубину» подолгу контролировать мяч. Бывает так, что у одной команды получается больше, у другой — меньше. По организации мне «Рубин» очень нравится.

Если бы игра завершилась со счетом 1:0, то все бы говорили, как тяжело против «Рубина». Играли уверенно, мало теряли мяч в простых ситуациях. Это плюс для нас. 5:0 – единичный случай нежели движение к тому, чтобы забивать столько в каждом матче.

Обидно за Дзюбу, который заслужил гол. Все три мяча были не засчитаны по делу, благодаря системе VAR нет вопросов. Спокойная атмосфера – все понимают, что у арбитра есть возможность себя проверить, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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