Васильев рассказал о переговорах со «Спартаком» Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев признался, что вел предварительные переговоры со «Спартаком».

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– Напрямую Федун не связывался, но из его окружения – да, связывались. Кто именно? Не будем вдаваться в подробности. Были ли это конкретный разговор? Нет, до конкретики не дошло. Я готов был ехать в Россию, но, безусловно, под определенные полномочия и под конкретный проект, где можно было иметь большую независимость, – сказал Васильев в интервью программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».