«Гранаде» обыграла «Барселону» с Месси и вышла на первое место в чемпионате Испании - Советский спорт
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21 сентября 2019 23:54ФутболКоноплев Александр

«Гранаде» обыграла «Барселону» с Месси и вышла на первое место в чемпионате Испании

В матче пятого тура чемпионата Испании «Гранада» на своем поле обыграла «Барселону» – 2:0.

Счет на второй минуте открыл Рамон Азиз. На 65-й Альваро Вадильо реализовал пенальти.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве.

«Гранада» с десятью очками возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании, однако у «Севильи» столько же очков и одна игра в запасе.

«Барселона» – седьмая с семью очками.

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