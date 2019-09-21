«Гранаде» обыграла «Барселону» с Месси и вышла на первое место в чемпионате Испании В матче пятого тура чемпионата Испании «Гранада» на своем поле обыграла «Барселону» – 2:0.

Счет на второй минуте открыл Рамон Азиз. На 65-й Альваро Вадильо реализовал пенальти.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве.

«Гранада» с десятью очками возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании, однако у «Севильи» столько же очков и одна игра в запасе.

«Барселона» – седьмая с семью очками.