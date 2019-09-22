Алексей Сутормин: Эмоции от первых голов за «Зенит» сдержать невозможно Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями от дубля в матче 10-го тура чемпионата России против «Рубина» (5:0).

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«Эмоции от первых голов за «Зенит» сдержать невозможно. Поцелуй отправляется Петербургу, команде и любимой супруге. Всех с победой!» — написал Сутормин в своем Instagram.

Добавим, что после этой победы «Зенит» с 23 очками вышел в лидеры чемпионата. В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде с «Локомотивом».