«Боль, разочарование, несправедливость». Дзюба — о незасчитанном голе в ворота «Рубина» Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свою реакцию на отмену гола в домашнем матче 10-го тура российской премьер-лиги с «Рубином» (5:0).

Загрузка... «Боль…Разочарование…Несправедливость», - подписал Дзюба видео, опубликованное в Instagram нападающего. Посмотреть эту публикацию в Instagram Боль....Разочарование....несправедливость 😂😂😂 Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 21 Сен 2019 в 12:31 PDT