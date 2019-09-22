«Боль, разочарование, несправедливость». Дзюба — о незасчитанном голе в ворота «Рубина» - Советский спорт
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22 сентября 2019 07:41Футбол

«Боль, разочарование, несправедливость». Дзюба — о незасчитанном голе в ворота «Рубина»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свою реакцию на отмену гола в домашнем матче 10-го тура российской премьер-лиги с «Рубином» (5:0).

«Боль…Разочарование…Несправедливость», - подписал Дзюба видео, опубликованное в Instagram нападающего.

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Боль....Разочарование....несправедливость 😂😂😂

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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