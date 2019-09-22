Александр Бубнов: «Локомотиву» будет очень непросто на выезде в Оренбурге

- «Локомотиву» будет очень непросто на выезде в Оренбурге. Три дня на восстановление, искусственное поле, раннее начало матча, много травмированных, к тому же хозяева одержали две победы подряд. Однако Юрий Семин умеет сплотить команду в ответственный момент и добиться результата. Прогноз: 0:1, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, что встреча состоится сегодня на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 11:30 по московскому времени.
Борис Майоров: Ярославлю стоило поискать российского тренера Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 18.09.2019 20:15 Хоккей Домрачев Владислав Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев «Витязь» прекрасен: камбэк в Ярославле и первое место на Западе «Советский спорт» рассказывает о центральном матче дня. 20.09.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Снова вместе, снова рядом. Оба отсидевших оказались де юре вне футбола Вслед за Кокориным вне футбола в пятницу оказался еще и Мамаев. Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко поясняет, что происходит. 20.09.2019 22:00 Футбол Яременко Николай Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Лайне будет бастовать в СКА? Обозреватель «Советского спорта» – о свободных агентах в НХЛ. 18.09.2019 17:48 Хоккей Славин Виталий