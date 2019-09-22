Александр Бубнов: «Локомотиву» будет очень непросто на выезде в Оренбурге Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Локомотивом».

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- «Локомотиву» будет очень непросто на выезде в Оренбурге. Три дня на восстановление, искусственное поле, раннее начало матча, много травмированных, к тому же хозяева одержали две победы подряд. Однако Юрий Семин умеет сплотить команду в ответственный момент и добиться результата. Прогноз: 0:1, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что встреча состоится сегодня на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 11:30 по московскому времени.