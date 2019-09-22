Валерий Карпин: Самое страшное, что мне не за что упрекнуть команду

- Самое странное или самое страшное, что мне не за что упрекнуть команду, хотя пропустили два гола, пенальти еще был. Это индивидуальные ошибки – моменты с Поповым, с Чистяковым, здесь не выбили мяч, там поймали на контратаке. Команде предъявить в обороне не за что, а в атаке забивать надо, - рассказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, что победу «Тамбову» принес Георгий Мелкадзе, отличившийся на 38-й и 61-й минутах. После этого поражения «Ростов» с 20 очками остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Валерия Карпина на своем поле сыграет против «Динамо».
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