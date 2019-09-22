Леонарду Жардим: Болельщики «Монако» имеют все основания быть недовольными

- Игру команды в этом матче можно оценить положительно. «Реймс» сыграл лучше нас в первых 25 минутах встречи. Главное, что нам удалось не пропустить. А также продемонстрировать хороший настрой. Необходимо отметить очень уверенную игру вратарей сегодня. Болельщики имеют все основания быть недовольными. И я недоволен в том числе, - цитирует Жардима пресс-служба клуба.
Напомним, что в шести матчах лиги 1 «Монако» набрал три очка и расположился на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре команда Жардима сыграет на своем поле против «Ниццы».
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