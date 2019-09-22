«Оренбург» - «Локомотив». Стартовые составы команд - Советский спорт
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22 сентября 2019 10:14Футбол

«Оренбург» - «Локомотив». Стартовые составы команд

Стали известны составы «Оренбурга» и «Локомотива» на матч 10-го тура чемпионата России.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Мишкич, Рикарду, Шкофлек, Рогич, Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Козлов, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Москвичёв, Чуканов.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Мариу, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбусь, Коломейцев, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Эдер.

Добавим, что матч состоится сегодня, 22 сентября, в Оренбурге на стадионе «Газовик».

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