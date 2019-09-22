«Оренбург» - «Локомотив». Стартовые составы команд

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Мишкич, Рикарду, Шкофлек, Рогич, Деспотович.
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Козлов, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Москвичёв, Чуканов.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Мариу, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбусь, Коломейцев, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Эдер.
Добавим, что матч состоится сегодня, 22 сентября, в Оренбурге на стадионе «Газовик».