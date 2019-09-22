Роберт Левандовски: Очень рад, что смог снова забить Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал крупную победу команды в домашнем матче 5-го тура чемпионата Германии с «Кельном» (4:0).

- Мы хорошо играли и возможно могли еще в первом тайме забить второй мяч. Во втором тайме мы продолжили играть в том же духе.

Теперь у нас будет свободная неделя, а после три матча в течение семи дней. Мы должны хорошо подготовиться. Я очень рад, что смог снова забить. Но позади всего пять матчей, - цитирует Левандовски пресс-служба мюнхенской команды.

Напомним, что Левандовски в этой встрече отметился дублем, также голами у «Баварии» отметились Филиппе Коутиньо и Иван Перишич. После этой победы мюнхенская команда расположилась на второй строчке в турнирной таблице бундеслиги. В следующем туре подопечные Ковача на выезде сыграют против «Падерборна».