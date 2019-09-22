Фернандес отметил прогресс «Краснодара» за последние годы

«За то время, что я нахожусь в России, «Краснодар» сделал наибольший шаг вперед, показал лучшую эволюцию. ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» уже были в топе, а краснодарцы постепенно прибавляли, развивались. И сейчас клуб настолько спрогрессировал, что против него очень тяжело играть», - цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА
Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 22 сентября.
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