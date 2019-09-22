Фернандес отметил прогресс «Краснодара» за последние годы - Советский спорт
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22 сентября 2019 11:03Футбол

Фернандес отметил прогресс «Краснодара» за последние годы

Защитник ЦСКА Марио Фернандес оценил «Краснодар» в преддверии матча 10-го тура чемпионата России.

«За то время, что я нахожусь в России, «Краснодар» сделал наибольший шаг вперед, показал лучшую эволюцию. ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» уже были в топе, а краснодарцы постепенно прибавляли, развивались. И сейчас клуб настолько спрогрессировал, что против него очень тяжело играть», - цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 22 сентября.

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