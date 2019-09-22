Сульшер: Не обращаю внимания на президента «Реала». Погба никуда не уйдет Ранее функционер заявил, что «сливочные» пытались пригласить француза минувшим летом и постараются сделать это в ближайшее время.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о планах на полузащитника сборной Франции Поля Погба.

«Я не обращаю внимания на заявления президента «Реала». Погба выступает за нашу команду, он хочет быть именно в «МЮ». Поль работает как сумасшедший, чтобы набрать форму, потому что хочет помочь команде.

Я никогда не переживал на счет его будущего. Если в январе вновь появятся слухи об интересе «Реала», то я буду спокоен. Погба никуда не уйдет. Он счастлив в «Юнайтед», – цитирует специалиста Mirror.

Действующий контракт Погба с английским клубом рассчитан до лета 2021 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро. В сезоне-2018/19 француз провел 47 матчей, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.