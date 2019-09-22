«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Тухеля в качестве замены Сульшеру

Как сообщает Daily Mail, несмотря на тот факт, что Сульшер подписал новый контракт в начале этого года, английский клуб уже проинформировал Тухеля о своей заинтересованности.
Напомним, что после пяти матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» с 8 очками расположился на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. Команда под руководством Сульшера одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
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