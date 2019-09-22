СМИ: «Динамо» и «Ростов» ведут борьбу за Мамаева Об этом сообщает Metaratings.ru.

Российский полузащитник Павел Мамаев ведет переговоры о переходе в клуб РПЛ. Согласно источнику, он получил предложения от московского «Динамо» и «Ростова».

Отмечается, что 31-летний хавбек уже общался со спортивным директором донского клуба Алексеем Рыскиным и главным тренером команды Валерием Карпиным. Он считает, что переход в «Ростов» положительно скажется на его карьере, однако, трансфер в «Динамо» футболист рассматривает исключительно по семейным обстоятельствам.

В сентябре этого года Мамаев вышел на свободу. Он был осужден прошлой осенью за участие в избиении трех человек в центре Москвы. После освобождения футбольный клуб «Краснодар» разорвал с ним соглашение, рассчитанное до 31 декабря 2019 года.