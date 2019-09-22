«Ювентус» и «Рома» поборются с «Реалом» и «Атлетико» за полузащитника «Бока Хуниорс» Сразу два итальянских клуба составят конкуренцию испанским командам в борьбе за трансфер хавбека молодежной сборной Аргентины Агустина Альмендры.

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Как сообщает Calciomercato, в переходе 19-летнего центрального полузащитника кроме «Ювентуса», «Ромы» и «Реала» также заинтересованы «Атлетико», «Севилья» и «Валенсия».

Добавим, что Альмендра является воспитанником академии «Бока Хуниорс». За основную команду аргентинский хавбек выступает с января 2018 года. За это время полузащитник провел 25 матчей, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

Контракт футболиста с «Бока Хуниорс» рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.