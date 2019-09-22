«Динамо» – «Сочи». Стартовые составы Встреча пройдет в Москве и стартует в 14.00 мск.

Новости СМИ2 «Динамо» и футбольный клуб «Сочи» объявили составы на матч 10-го тура РПЛ. «Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шиманьски, Игбун, Филипп. Запасные: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Калинин, Ордец, Грулёв, Нойштедтер, Хильемарк, Панченко, Шейдаев. «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Полоз, Мостовой, Лагатор, Нобоа, А. Заболотный. Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Калугин, Шакуро, Бурмистров, Набиуллин, Бахтияров, Карапетян.