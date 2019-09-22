«Динамо» – «Сочи». Стартовые составы - Советский спорт
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22 сентября 2019 12:57ФутболГичунцев Артур

«Динамо» – «Сочи». Стартовые составы

Встреча пройдет в Москве и стартует в 14.00 мск.

«Динамо» и футбольный клуб «Сочи» объявили составы на матч 10-го тура РПЛ.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шиманьски, Игбун, Филипп.

Запасные: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Калинин, Ордец, Грулёв, Нойштедтер, Хильемарк, Панченко, Шейдаев.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Полоз, Мостовой, Лагатор, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Калугин, Шакуро, Бурмистров, Набиуллин, Бахтияров, Карапетян.

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