Гол Смолова с пенальти помог «Локомотиву» обыграть «Оренбург» «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в выездном матче 10-го тура российской премьер-лиги.

Загрузка...

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой железнодорожников со счетом 3:2. В составе московского клуба голами отметились Дмитрий Баринов (10-я минута), Федор Смолов (48, пен.) и Антонио Эдер (88). У оренбургской команды точными ударами отличились Филип Рогич (69) и Артем Кулишев (90+2).

После этой победы «Локомотив» набрал 20 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург», имея в активе восемь очков, занимает 14-е место.

В следующем туре «Локомотив» на своем поле сыграет с «Зенит», а «Оренбург» в гостях встретится со «Спартаком».

Чемпионат России

10-й тур

«Оренбург» - «Локомотив» - 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Баринов (10), 0:2 – Смолов (48, пен.), 1:2 – Рогич (69), 1:3 - Эдер (88), 2:3 - Кулишев (90+2).

«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Шахов, Зотов, Рогич (Чуканов, 88), Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 81), Шкофлек (Афонин, 64), Терехов, Деспотович.

«Локомотив»: Гильерме, Серкейра, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов (Идову, 90), Крыховяк (Коломейцев, 68), Жемалетдинов, Жоау Мариу, Живоглядов, Смолов (Эдер, 75).

Предупреждения: Игнатьев (33), Живоглядов (45), Коломейцев (77).