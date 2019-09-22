Гжегож Крыховяк: Игра получилась сложной, «Оренбург» оказывал давление до последних минут

Хавбек московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк высказался после гостевой победы над «Оренбургом» в 10-м туре РПЛ (3:2).
«Очень важный матч, особенно после Лиги чемпионов. Важно было не потерять концентрацию в непростых условиях. Игра получилась сложной, «Оренбург» оказывал давление до последних минут, но мы справились.
Награда лучшего игрока приятна и важна, но это не только моя награда – ее заслужила вся команда. А вообще, я бы подарил этот приз своему отцу за все, что он для меня делает», – цитирует игрока клубная пресс-служба.
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