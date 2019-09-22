Юрий Семин: В матчах с «Оренбургом» легко не бывает Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу столичного клуба.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Оренбургом» в 10-м туре РПЛ.

«Легко в матчах с «Оренбургом» не бывает. Наши футболисты профессионально отнеслись к матчу. Обе команды много играли на атаку, отсюда обилие голов.

Мы дали сопернику много свободы на флангах, от защитников «Оренбурга» было много подач. Во втором тайме мы пропустили с них два гола. Но в центральной оси преимущество имели мы. Конечно, хочется забивать все моменты, но, в целом, футболисты провели хороший матч. Мы довольны, что взяли три очка», – заявил специалист клубной пресс-службе.