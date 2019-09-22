Источник: Федун уволит Кононова, если «Спартак» проиграет КАМАЗУ Об этом сообщает Metaratings.ru.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов покинет столичный клуб в случае поражение от КАМАЗА в матче 1/16 финала Кубка России.

Согласно источнику, такое решение принял владелец клуба Леонид Федун, который намеревается пригласить в качестве нового наставника Дмитрия Парфенова. Отметим, что последний, будучи футболистом, выступал за «Спартак», а сейчас тренирует «Урал».

Добавим, что матч «Спартака» и КАМАЗА состоится 25 сентября.

Что касается Кононова, то он работает у руля красно-белых с ноября 2018 года. В минувшем сезоне его подопечные заняли 5-е место в таблице РПЛ.