Источник: Федун уволит Кононова, если «Спартак» проиграет КАМАЗУ

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов покинет столичный клуб в случае поражение от КАМАЗА в матче 1/16 финала Кубка России.
Согласно источнику, такое решение принял владелец клуба Леонид Федун, который намеревается пригласить в качестве нового наставника Дмитрия Парфенова. Отметим, что последний, будучи футболистом, выступал за «Спартак», а сейчас тренирует «Урал».
Добавим, что матч «Спартака» и КАМАЗА состоится 25 сентября.
Что касается Кононова, то он работает у руля красно-белых с ноября 2018 года. В минувшем сезоне его подопечные заняли 5-е место в таблице РПЛ.
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