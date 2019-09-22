«Арсенал» – «Урал». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Урала» на матч 10-го тура РПЛ.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Костадинов, Луценко, Э. Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Довбня, Альварес, Володько, Коне, Берхамов, Лесовой, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Поляков, Димитров, Бавин, Емельянов, Эль Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.
Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Фидлер, Бикфалви, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Погребняк.