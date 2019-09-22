Кикнадзе: Некоторым игрокам «Локо» необходимо дать передышку. Это очень серьезная тема для разговора Сегодня, 22 сентября столичный клуб переиграл на выезде «Оренбург» (3:2).

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался после победы в 10-м туре РПЛ.

«Конечно, решение за тренерским штабом, но, думаю, чисто физически и логически необходимо некоторым игрокам дать передышку. Это очень серьезная тема для разговора – о принципах составления календаря на следующий год», – цитирует функционера ТАСС.

Ранее главный тренер «Локо» Юрий Семин раскритиковал РПЛ, отметив, что сегодняшний матч с «Оренбургом» серьезно ударит по игрокам клуба, которые в среду обыграли «Байер» в матче Лиги чемпионов (2:1).