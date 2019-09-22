Дмитрий Хохлов: Мы должны с первых минут играть так, как в начале второго тайма - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 сентября 2019 16:35Футбол

Дмитрий Хохлов: Мы должны с первых минут играть так, как в начале второго тайма

Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался после поражения от «Сочи» в 10-м туре РПЛ (2:3).

«Мы должны с первых минут играть так, как в начале второго тайма, а не выходить и играть отрезками. Если один тайм мы не играем и нас на поле просто нет, то во втором тайме возвращаться в игру тяжело. Нам это удалось, но потом опять стандарт – пропустили. Третий гол вообще не хочу разбирать. Я в раздевалке уже все сказал. Вам не расскажу.

Мы держали в уме предстоящий кубковый матч, но об этом будем говорить только после сегодняшней игры», – заявил специалист в эфире телеканал «Матч ТВ».

«Сочи» набрал 9 очков и вышел на 12-е место в таблице. Что касается «Динамо», то столичный клуб расположился на 11-й позиции. В его активе 10 баллов.

30 сентября команда Александра Точилина сыграет в гостях против «Ахмата», а столичный клуб двумя днями ранее встретится на выезде с «Ростовом».

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало
Армейцы к дерби №2 готовы. Самые интересные события хоккейного четверга в КХЛ Большой хоккейный четверг подарил болельщикам немало интересного, но только не сенсации. Удивила, пожалуй, победа в Уфе обескровленного травмами «Авангарда» и девять голов в Екатеринбурге. 19.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Тарасова подхватила «вирус Медведевой»? Лучшая пара России провалилась в США На турнире в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили произвольную программу и остались вторыми после американцев. 21.09.2019 10:02 Фигурное катание Тигай Лев
Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Фергюсон – президенту UFC: Устрой поединок с Хабибом 14 декабря (фото) Дебютный бой Аскарова в UFC завершился вничью Главный бой UFC Fight Night 159 признан несостоявшимся
«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 15:56 Фигурное катание Тигай Лев
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
С какого перепуга мы должны работать на чужого дядю? О Кубке мира по хоккею Как реагировать КХЛ на предстоящее проведение Кубка мира? 19.09.2019 17:05 Хоккей Иванов Сергей
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту» 22.09.2019 13:42 Бокс Усачев Владислав
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
Новости
16:35 Футбол Дмитрий Хохлов: Мы должны с первых минут играть так, как в начале второго тайма
16:21 Футбол Александр Точилин – после матча с «Динамо»: Эти три очка для нас как золотые
15:58 Футбол Дубль Игбуна не спас московское «Динамо» от поражения в матче с «Сочи»
15:49 Футбол Кикнадзе: Некоторым игрокам «Локо» необходимо дать передышку. Это очень серьезная тема для разговора
15:35 Футбол «Арсенал» – «Урал». Стартовые составы
15:26 Художественная гимнастика Россиянки выиграли золото на чемпионате мира в упражнениях с обручами и булавами
15:14 Футбол Президент «Оренбурга»: С «Локомотивом» стоило сыграть агрессивнее
15:01 Футбол Источник: Федун уволит Кононова, если «Спартак» проиграет КАМАЗУ
14:35 Футбол Юрий Семин: В матчах с «Оренбургом» легко не бывает
14:22 Футбол Гжегож Крыховяк: Игра получилась сложной, «Оренбург» оказывал давление до последних минут
14:10 Футбол ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» в молодежном первенстве
14:01 ММА Фергюсон – президенту UFC: Устрой поединок с Хабибом 14 декабря (фото)
13:49 Футбол «Арсенал» одержал победу над «Уралом» в матче молодежного первенства России
13:25 Волейбол Сборная России обыграла команду Сербии в матче Кубка мира
13:25 Футбол Гол Смолова с пенальти помог «Локомотиву» обыграть «Оренбург» (видео)
13:08 Теннис Касаткина проиграла Гарсии на старте турнира в Ухани
12:57 Футбол «Динамо» – «Сочи». Стартовые составы
12:43 Футбол «Ювентус» и «Рома» поборются с «Реалом» и «Атлетико» за полузащитника «Бока Хуниорс»
12:33 Футбол СМИ: «Динамо» и «Ростов» ведут борьбу за Мамаева
12:24 Футбол «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Тухеля в качестве замены Сульшеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика