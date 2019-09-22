Дмитрий Хохлов: Мы должны с первых минут играть так, как в начале второго тайма Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался после поражения от «Сочи» в 10-м туре РПЛ (2:3).

«Мы должны с первых минут играть так, как в начале второго тайма, а не выходить и играть отрезками. Если один тайм мы не играем и нас на поле просто нет, то во втором тайме возвращаться в игру тяжело. Нам это удалось, но потом опять стандарт – пропустили. Третий гол вообще не хочу разбирать. Я в раздевалке уже все сказал. Вам не расскажу.

Мы держали в уме предстоящий кубковый матч, но об этом будем говорить только после сегодняшней игры», – заявил специалист в эфире телеканал «Матч ТВ».

«Сочи» набрал 9 очков и вышел на 12-е место в таблице. Что касается «Динамо», то столичный клуб расположился на 11-й позиции. В его активе 10 баллов.

30 сентября команда Александра Точилина сыграет в гостях против «Ахмата», а столичный клуб двумя днями ранее встретится на выезде с «Ростовом».