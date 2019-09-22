Дмитрий Хохлов: У меня действительно не получилось. Скоро все узнаете Специалист возглавил команду в октябре 2017 года.

Новости СМИ2 Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов готовится покинуть столичный клуб. Об этом специалист сообщил после домашнего поражения от «Сочи» в 10-м туре РПЛ (2:3). «У меня действительно не получилось. Скоро все узнаете», – заявил Хохлов. На данный момент бело-голубые занимают 11-е место в таблице РПЛ. Ранее сообщалось, что руководство клуба ведет переговоры с бывшим тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.