Сильвестер Игбун: Хохлов был расстроен. Мы все ответственны за поражение от «Сочи»

Форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун дал комментарий клубной пресс-службе после домашнего поражения от «Сочи» в 10-м туре РПЛ.
«В раздевалке тренер говорил об игре, о том, что нужно быть готовым играть с первых минут. Если хочешь выиграть, надо быть наготове все 90 минут. Он был расстроен. Мы все ответственны за это поражение. Нужно двигаться дальше и думать о следующей игре», – сказал Игбун в эфире клубного телевидения.
Ранее Хохлов заявил, что, скорее всего, покинет клуб в ближайшее время.
На данный момент бело-голубые занимают 11-е место в таблице РПЛ.
По слухам, руководство клуба ведет переговоры с бывшим тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.
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