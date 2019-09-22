Сильвестер Игбун: Хохлов был расстроен. Мы все ответственны за поражение от «Сочи» - Советский спорт
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22 сентября 2019 16:58Футбол

Сильвестер Игбун: Хохлов был расстроен. Мы все ответственны за поражение от «Сочи»

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун дал комментарий клубной пресс-службе после домашнего поражения от «Сочи» в 10-м туре РПЛ.

«В раздевалке тренер говорил об игре, о том, что нужно быть готовым играть с первых минут. Если хочешь выиграть, надо быть наготове все 90 минут. Он был расстроен. Мы все ответственны за это поражение. Нужно двигаться дальше и думать о следующей игре», – сказал Игбун в эфире клубного телевидения.

Ранее Хохлов заявил, что, скорее всего, покинет клуб в ближайшее время.

На данный момент бело-голубые занимают 11-е место в таблице РПЛ.

По слухам, руководство клуба ведет переговоры с бывшим тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.

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