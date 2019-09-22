Соперник ЦСКА по Лиге Европы «Эспаньол» проиграл в матче чемпионата Испании

Футболисты «Эспаньола» уступили на своем поле игрокам «Реал Сосьедада» в матче 5-го тура испанской примеры (1:3).
В составе победителей дубль оформил Виллиан Жозе. Еще один мяч забил Александр Исак. Единственный гол «Эспаньола» на счету Хосеба Сальдуа, который отправил мяч в свои ворота.
Таким образом, баскский клуб набрал 10 очков и вышел на третье место в таблице. В активе каталонцев – 4 балла и 18-я позиция.
Добавим, что «Эспаньол» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы.
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