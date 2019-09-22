ЦСКА – «Краснодар». Стартовые составы Матч пройдет на столичной «ВЭБ Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени.

Новости СМИ2 Стали известны стартовые составы на матч девятого тура премьер-лиги ЦСКА – «Краснодар». ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Шарлия, Карпов, Ахметов, Бистрович, Сигурдссон, Кучаев, Чалов. Запасные: Помазун, Тороп, Елеев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура. «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Скопинцев, Стоцкий, Уткин, Кайю, Олссон, Ари, Вандерсон. Запасные: Адамов, Крицюк, Рамирес, Спаич, Камболов, Намли, Сулейманов, Берг. Матч пройдет на столичной «ВЭБ Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени.