ЦСКА – «Краснодар». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч девятого тура премьер-лиги ЦСКА – «Краснодар».
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Шарлия, Карпов, Ахметов, Бистрович, Сигурдссон, Кучаев, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Елеев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Скопинцев, Стоцкий, Уткин, Кайю, Олссон, Ари, Вандерсон.
Запасные: Адамов, Крицюк, Рамирес, Спаич, Камболов, Намли, Сулейманов, Берг.
Матч пройдет на столичной «ВЭБ Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени.