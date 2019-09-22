Хави изъявил желание возглавить «Барселону» Испанец выступал за каталонский клуб с 1998 по 2015 год.

Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнанедс готов сменить Эрнесто Вальверде у руля команды.

«У меня бы не возникло проблем с работой в «Барселоне». Я прекрасно знаю, на что способны Месси, Бускетс, Альба, Роберто и другие. Я знаю, как с ними работать. Это всегда хорошо», – приводит слова Хави Diari Ara.

На данный момент испанец является наставником катарского клуба «Аль-Садд».

Что касается «Барселоны», то в последнем матче команда проиграла «Гранаде» (0:1) и занимает 8-е место в таблице.