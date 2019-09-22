«Вест Хэм» обыграл «МЮ», Ярмоленко забил гол Украинец вернулся в строй после тяжелой травмы колена.

Загрузка...

В матче 6-го тура АПЛ «Вест Хэм» на своем поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

В составе лондонского клуба по голу забили Андрей Ярмоленко и Аарон Крессвел.

После этой игры «Вест Хэм» вышел на 4-е место в таблице АПЛ, набрав 11 очков. У «МЮ» – 8 баллов и 7-я позиция.

Добавим, что в параллельном матче «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью (1:1).

АПЛ

6-й тур

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2 (0:1)

Голы: 1:0 – Ярмоленко, 44; 2:0 – Крессуэлл, 84.