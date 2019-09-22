Гол Татаева помог «Младе-Болеслав» победить «Баник» В матче десятого тура чемпионата Чехии «Млада-Болеслав» на своем поле оказался сильнее «Баника» – 2:0.

Загрузка...

Победный гол на шестой минуте встречи провел российский защитник Алексей Татаев.

Российский нападающий хозяев Николай Комличенко провел на поле весь матч и получил желтую карточку.

«Млада» с 19 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.