Жозе Моуринью: «МЮ» завершит сезон в АПЛ между четвертым и шестым местом Сегодня, 22 сентября команда Сульшера проиграла «Вест Хэму» (0:2).

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Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на выступление «красных дьяволов» в текущем сезоне АПЛ.

«Думаю, «Юнайтед» завершит сезон между четвертым и шестым местом. Не уверен, что они смогут побороться за высшие места. Если команда войдет в топ-4, это будет большое достижение для них», – сказал Моуринью в эфире Sky Sports.

На данный момент «МЮ», набрав 8 очков, занимает 7-е место в таблице чемпионата Англии.