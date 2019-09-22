«Валенсия» без Черышева не смогла обыграть «Леганес» Встреча прошла на домашней арене «летучих мышей».

В матче 4-го тура чемпионата Испании футболисты «Валенсии» сыграли вничью с «Леганесом». Поединок завершился со счетом 1:1.

Первый мяч был забит на 21-й минуте, а его автором стал полузащитник хозяев Даниэль Парехо. Он поразил ворота соперника с пенальти. Гости ушли от поражения благодаря голу Оскара Родригеса (35).

Отметим, что российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев провел весь матч на скамейке запасных.

После этой игры команда набрала пять очков и занимает 13-е в таблице примеры. «Леганес», у которого одно очко, располагается на последней строчке.

Примера

4-й тур

«Валенсия» – «Леганес» – 1:1

Голы: 1:0 – Парехо, 21 (с пенальти); 1:1 – Родригес, 35.