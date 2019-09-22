Дмитрий Парфенов: Игроки «Урала» думали, что малой кровью кто-то что-то отдаст На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Урал» (1:1) главный тренер гостей Дмитрий Парфенов заявил, что в перерыве его команде нужна была встряска.

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- Игра получилась яркая для болельщиков, обилие моментов у обеих команд. У нас с «Арсеналом» ярко матчи проходят, три месяца назад здесь играли. Понимали, что будет тяжело. Первый тайм — не то, что хотелось бы видеть в нашем исполнении. В перерыве поговорили, поправили, во втором тайме добавили, начали правильно играть, правильные открывания, правильное движение мяча. Надо так сразу начинать.



- В игре со «Спартаком» тоже второй тайм получился у Вашей команды лучше первого. Похожие ситуации?

- Разные ситуации. В игре со «Спартаком» была суперответственность и зажатость — «Спартак», болельщики, атмосфера...Здесь, наверное, приехали после «Спартака» и думали, что малой кровью кто-то что-то отдаст. Поэтому я и сказал про разговор в перерыве, нужна была встряска.



- «Арсенал» сильно изменился по сравнению с весенними матчами?

- Плюс-минус то же направление, те же требования, тренер же остался. Центральная ось не поменялась, а от структуры в центральной зоне многое зависит в игре. Если говорить об индивидуальностях, то в прошлом сезоне у «Арсенала» тоже не сразу всё получалось.



- Решающим моментом стал незабитый пенальти. Эль-Кабир — штатный пенальтист «Урала»?

- Если вы посмотрите статистику, и он, и Эрик Бикфалви бьёт пенальти. Эрик вышел на замену, здесь ребята разбирались между собой.