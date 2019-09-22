Игорь Черевченко: Мало попадаем в створ. Может, ворота маленькие, увеличить надо? На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Урал» (1:1) главный тренер хозяев Игорь Черевченко отметил проблемы своей команды с реализацией моментов и с обороной при стандартах.

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- Учитывая развитие матча, «Арсенал» приобрёл очко или потерял два?

- Игра ничейная была. Могли и мы выиграть, мог и «Урал», если бы забил пенальти.



- Что произошло с «Арсеналом» в начале второго тайма, потеря концентрации?

- В перерыве был разговор, что счёт 0:0, в первые минуты должна быть полная концентрация. Но потеряли мяч в центре поля. Тяжело играть, когда впереди агрессии не хватает. Над стандартами работали всю неделю. Но много с них пропускаем и ничего не забиваем, к сожалению. Надо двигаться дальше, завтра поговорим с игроками. Горевать времени нет, потому что в среду уже кубковая игра, в воскресенье — в Краснодаре. Главное — сделать правильные выводы.



- Роберт Бауэр за четыре матча в «Арсенале» сыграл уже на трех позициях. Почему именно он вышел на левом фланге обороны?

- Альварес травмирован, только вчера тренировался в общей группе, и то в игровых упражнениях был всегда нейтральным. У него вывих плеча. Бауэр и в Германии играл на трех позициях, для него это не ново.



- В кубковой игре будет большая ротация?

- Посмотрим, есть ещё два дня на раздумья. Но ротация необходима.



- Что происходит с Сергеем Ткачёвым? Есть ощущение, что ему чего-то не хватает в решающих эпизодах.

- По тренировкам к нему вопросов нет. Видимо, делает то, что может на данном этапе. По индивидуальным беседах никаких вопросов у него нет по своему самочувствию и физической готовности. Может, волнуется слишком перед играми.



- С чем связан такой низкий процент ударов в створ и плохая реализация моментов?

- Бьём по воротам, разные упражнения даём. Может, ворота маленькие, увеличить надо? Я же не могу их, как детей, учить, как правильно бить. У Горбатенко и Ткачёва удар хороший, все об этом знают. Но бывают такие игры, что не все мячи попадают в створ. Согласен, что мало попадаем в створ, но, если попадаем, то сразу забиваем. Тогда надо один удар в створ за игру, чтоб сразу попадал, и всё.



- Может, как «Уфе» в игре со «Спартаком», вообще не надо ударов в створ для победы?

- Тогда надо иметь соперника, у которого есть игроки, способные сами себе забивать. К сожалению, не во всех командах такие люди есть. Если серьезно, это несчастный случай, со всеми бывает. И я забивал в свои ворота. Не ошибается тот, кто не играет.



- Треть чемпионата закончилась. Вы удовлетворены тем. что есть на сегодня?

- 50 на 50. Такие игры, как сегодня, нельзя отпускать. По первому тайму вопросов вообще не было, и по движению, и по реализации. Полтора удара — гол. К сожалению, первые минуты таймов — наша слабость. Обороне при стандартах не научишь, там только внимание. Можно, даже не выпрыгивая, не дать сопернику до мяча добраться. Хитрость нужна. Плюс игрок забил нам ногой, ладно бы, как Дзюба в Питере забил, продавил хорошо игрока, но тут ногой...Это у меня в голове не укладывается.