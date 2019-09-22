ЦСКА – «Краснодар». Влашич оформил дубль (видео) ЦСКА – «Краснодар» – 3:0.

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В матче десятого тура российской премьер-лиги ЦСКА – «Краснодар» забит третий мяч.

Его автором на 41-й минуте стал Никола Влашич, который ранее реализовал пенальти.

Счет стал 3:0.