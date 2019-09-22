Соперник ЦСКА по Лиге Европы «Ференцварош» вырвал победу в чемпионате Венгрии

В матче четвертого тура чемпионата Венгрии «Ференцварошу» обыграл «Залаэгерсег» со счетом 2:1 благодаря двум голам в концовке.
У победителей отличились Леандро (88-я минута) и Токмак Нгуен (90+3). У проигравших забил Эдуви Экоба (44).
Напомним, что «Ференцварош» – соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы.
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