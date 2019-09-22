Хет-трик Нинги вывел «Анже» на второе место в лиге 1 Уроженцу Чада хватило 20 минут.

В матче шестого тура чемпионата Франции «Анже» на своем поле обыграл «Сент-Этьен» – 4:1.

Хет-трик в составе победителей оформил Родриге Нинга, вышедший на замену на 69-й минуте.

«Анже» с 12 очками занимает второе место в лиге 1, уступая «ПСЖ» по дополнительным показателям.