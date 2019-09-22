«Арсенал» в меньшинстве обыграл «Астон Виллу» - Советский спорт
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22 сентября 2019 20:25ФутболКоноплев Александр

«Арсенал» в меньшинстве обыграл «Астон Виллу»

Сверхволевая победа.

В матче шестого тура английской премьер-лиги «Арсенал» в Лондоне обыграл «Астон Виллу» – 3:2.

На 41-й минуте при счете 0:1 вторую желтую карточку получил защитник «канониров» Эйнсли Мэйтленд-Найлс. Однако хозяева смогли победить благодаря голам Николя Пепе (59-я минута), Кэлума Чемберса (81) и Пьер-Эмерика Обамеянга (84).

«Арсенал» одержал третью победу в шести матчах.

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