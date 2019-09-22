ЦСКА – «Краснодар». Берг оформил дубль (видео)

В матче десятого тура чемпионата России ЦСКА – «Краснодар» изменился счет.
Два мяча в составе «быков» забил вышедший на замену Маркус Берг. Он отличился на 57-й и 60-й минутах.
Счет стал 3:2.
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