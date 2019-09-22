ЦСКА дома победил «Краснодар» и поднялся на второе место - Советский спорт
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22 сентября 2019 20:58ФутболКоноплев Александр

ЦСКА дома победил «Краснодар» и поднялся на второе место

«Быки» пропустили восемь мячей за неделю, ЦСКА – семь.

В матче десятого тура российской премьер-лиги ЦСКА дома обыграл «Краснодар» – 3:2.

Дубль в составе победителей оформил Никола Влашич. Еще один мяч забил Федор Чалов.

У проигравших два гола на счету Маркуса Берга.

ЦСКА с 22 очками поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре армейцы сыграют на выезде с «Уралом».

«Краснодар» с 20 очками – четвертый. 29 сентября «быки» примут дома «Арсенал».

Также обе команды 25 сентября сыграют в 1/16 финала Кубка России.

РПЛ
Десятый тур

ЦСКА (Москва) – «Краснодар» – 3:2 (3:0)

Голы: Влашич, 32 (пенальти, 1:0); Чалов, 37 (2:0); Влашич, 41 (3:0); Берг, 57 (3:1); Берг, 60 (3:2).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Шарлия, Карпов, Ахметов (Марадишвили, 90+2), Бистрович, Сигурдссон (Бийол, 64), Кучаев, Чалов.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Скопинцев (Сулейманов, 46), Стоцкий, Уткин (Берг, 46), Кайю (Камболов, 72), Олссон, Ари, Вандерсон.

Предупреждения: Ахметов, 23; Влашич, 90+5 – Скопинцев, 40; Сулейманов, 57; Мартынович, 90+7.

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