Виктор Гончаренко: Победа над сильным соперником после 1:5 закаляет характер Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Краснодаром» (3:2) в матче десятого тура чемпионата России назвал 19-летнего Игоря Дивеева лидером обороны армейцев.

Напомним, что в четверг ЦСКА и «Краснодар» пропустили по пять мячей в Лиге Европы, но красно-синие, в отличие от «быков», смогли забить один.

– Мы получили меньший нокаут, чем «Краснодар», поэтому выиграли. У обеих команд было два разных тайма. Мы победили по делу: путем давления и прессинга повели 3:0. Да, «Краснодар» легко нам забил, их группа атаки может вернуться в игру за счет класса и опыта.

Здорово, что мы выстояли. У нас есть Чалов, Влашич и Ахметов, поэтому и вернулись в игру. Победа над сильным соперником после 1:5 закаляет характер.

– Дивеев много помогал молодому Карпову. Он лидер обороны?

– Дивеев – один из самых опытных игроков: и в молодежной сборной, и в команде. Руководит защитной линией, смотрит, что происходит справа и слева. Такой игрок должен проявлять лидерские качества – он это и делает, – приводит слова Гончаренко Sports.ru.