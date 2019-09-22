Никола Влашич: Это был идеальный первый тайм Автор двух голов и голевой передачи ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от центрального матча тура.

– Первый тайм получился для нас идеальным. Хотелось бы, чтобы ЦСКА всегда так играл. Мы делали на поле, что хотели, прессинговали «Краснодар» на его половине. Как итог – три совершенно логичных гола. Плохо только, что после перерыва мы сбавили обороты и довели дело до нервной концовки. Но все равно: три очка – это отличный результат.

– Лично для вас это была лучшая игра в сезоне?

– Пожалуй, соглашусь. Но вообще, это не столь важно, кто забивает, отдает передачи. Главное – весь ЦСКА показал до перерыва командный футбол. Мы сделали то, о чем просили тренеры.

– Насколько тяжело было готовиться к «Краснодару» после разгромного поражения от «Лудогорца»?

– Трудности были не только психологического плана. Перелет получился сложным, мы ночь не спали. Но я не хочу возвращаться даже мыслями в Разград. Случилось то, что случилось. В Болгарии ЦСКА как будто подменили. Надеюсь, ничего подобного с нами не повторится.