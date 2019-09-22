СМИ: Галактионов может возглавить «Динамо» - Советский спорт
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22 сентября 2019 22:58ФутболКоноплев Александр

СМИ: Галактионов может возглавить «Динамо»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов может занять аналогичную должность в «Динамо», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, 35-летний специалист – наиболее вероятный сменщик Дмитрия Хохлова.

При Хохлове «Динамо» набрало десять очков в десяти турах российской премьер-лиги.

Галактионов также известен по работе с «Ахматом».

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