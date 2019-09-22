СМИ: Галактионов может возглавить «Динамо»

По данным источника, 35-летний специалист – наиболее вероятный сменщик Дмитрия Хохлова.
При Хохлове «Динамо» набрало десять очков в десяти турах российской премьер-лиги.
Галактионов также известен по работе с «Ахматом».
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