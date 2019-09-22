СМИ: Галактионов может возглавить «Динамо» Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов может занять аналогичную должность в «Динамо», сообщает «Чемпионат».

Новости СМИ2 По данным источника, 35-летний специалист – наиболее вероятный сменщик Дмитрия Хохлова. При Хохлове «Динамо» набрало десять очков в десяти турах российской премьер-лиги. Галактионов также известен по работе с «Ахматом».