Гвардиола будет жить отдельно от жены Но пара не разводится.

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Жена главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы будет жить в Барселоне с одним из детей пары. Кристина Серра владеет фирмой в столице Каталонии, и бизнес-интересы заставили ее сменить место жительства, сообщает The Mirror.

Гвардиола остается в Манчестере с двумя другими детьми.

Хосеп и Кристина знакомы с 1990 года. В 2001 году у пары родился сын Мариус. В 2014 году они сыграли свадьбу.